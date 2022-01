Fuig un dels condemnats per la violació múltiple a Molins de Reis

L'any 2018 la van portar a un descampat i la van violar per torns

La Fiscalia ha demanat una ordre de crida i cerca

La víctima patia «una greu deterioració de les seves funcions»

Un dels tres condemnats per la violació múltiple d'una noia a la sortida d'una discoteca de Molins de Rei (Barcelona) no ha comparegut aquest dijous davant el tribunal que havia de decidir si ingressava a presó, per la qual cosa la Fiscalia ha demanat que s'ordeni la seva cerca i captura.L'Audiència de Barcelona ha celebrat aquest matí una vista per decidir sobre la situació dels tres condemnats per violar per torns l'any 2018 a una noia en un descampat a la sortida d'una discoteca de Molins de Rei, els quals romanien en llibertat provisional, segons han informat fonts jurídiques.El passat 13 de desembre, l'Audiència va condemnar a cadascun d'ells a 20 anys de presó per tres delictes d'agressió sexual -un com autors i altres dos com a cooperadors necessaris-, per la qual cosa les acusacions van sol·licitar una compareixença per demanar mesures cautelars que garantissin que no fugirien de la justícia, a l'espera que la sentència sigui ferma.Un dels tres processats, no obstant això, no ha acudit a la vista convocada per l'Audiència sense que hagi donat cap explicació ni el seu advocat conegui el seu parador, per la qual cosa la Fiscalia i l'acusació particular exercida per la víctima han demanat al tribunal que dicti una ordre de crida i cerca per a detenir-lo.Cap dels tres violadors ja condemnats ha estat a la presó preventiva per aquests fets: després de la seva detenció, al juny de 2018, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Sant Boi de Llobregat va acordar deixar-los en llibertat provisional, a instàncies de la Fiscalia, amb retirada del passaport, compareixences periòdiques en el jutjat i ordre d'allunyament de la víctima.Per als altres dos condemnats que sí han comparegut davant el tribunal les acusacions han sol·licitat el seu ingrés a la presó provisional i, de manera subsidiària, el ministeri públic ha demanat que se'ls retiri el passaport i se'ls mantingui l'obligació de comparèixer periòdicament als jutjats.Els fets pels quals van ser condemnats els tres violadors van succeir sobre les 06.30 hores del 19 de maig de 2018 a la sortida d'una discoteca de Molins de Rei, quan els processats van convèncer a la noia, que havien conegut dins del local, perquè marxés amb ells.La víctima, que havia ingerit alcohol i substancies estupefaents i patia una «greu deterioració de les seves funcions intelectivas i físiques», va pujar al vehicle, que els acusats van conduir fins a un descampat del veí municipi de Sant Boi de Llobregat.Una vegada allí, la van despullar, van realitzar tocaments i la van violar per torns al mateix temps que l'agredien i vexaven mentre ella «cridava i intentava escapolir-se dels processaments», segons manté la sentència.