Detingut per maltractar brutalment la seva gossa després de discutir amb la seva parella

L'home, resident d'un poble de Saragossa, va abandonar l'animal després d'apallissar-lo

Actualitzada 11/01/2022 a les 19:59

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un veí d'Utebo (Saragossa) de 49 anys per maltractar amb crueltat i abandonar posteriorment una gossa de la seva propietat després de mantenir una discussió amb la seva parella.Segons informa l'Institut Armat, els fets van ser denunciats la setmana passada des de l'ajuntament d'aquesta localitat a través d'una trucada què informava que agents de la policia local havien recollit una gossa mestissa malferida a les proximitats del tanatori municipal.Atès l'estat de por que mostrava i la gravetat de les ferides, l'animal, que no portava xip identificatiu, va haver de ser anestesiat pel veterinari de la localitat per facilitar-ne la captura i posterior trasllat a una clínica veterinària.A l'informe emès pels serveis veterinaris de l'Àrea Tècnica de la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 que es van traslladar el 9 de desembre a Utebo a petició de les autoritats municipals es feia constar l'existència de diverses ferides a l'animal.En concret, van ser detectades ferides al morro fetes amb un objecte contundent. A més d'una hemorràgia a l'ull dret, la falta d'un premolar i ferides a la pota anterior dreta i cuixa posterior esquerra, totes compatibles amb un presumpte delicte de maltractament animal i causades amb un objecte pesat. Igualment, els serveis veterinaris van constatar que el conjunt de lesions que presentava al cap la gossa li havien ocasionat un greu detriment de la seva salut.Les indagacions dutes a terme per la Guàrdia Civil de la localitat van permetre la identificació i posterior detenció, el dia 8, del presumpte autor del maltractament.El detingut va confessar que havia colpejat la gossa després de mantenir una discussió amb la seva parella, i que posteriorment l'havia abandonat a la seva sort.