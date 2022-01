Detingut a Lleida el líder d'una xarxa internacional que distribuïa karkubi, la 'droga dels pobres'

L'operació ha culminat amb la incautació de 200.000 pastilles de psicotròpics

La Policia Nacional s'ha confiscat de la major partida de fàrmacs psicotròpics localitzada a Espanya, 200.000 pastilles, en una operació en la qual ha detingut a Lleida al líder d'una xarxa internacional de 8 persones que traficava amb aquests medicaments per a l'elaboració al Marroc de karkubi o 'droga dels pobres'.Segons recorda la Direcció General de la Policia en una nota, el karkubi és el nom amb el qual es coneix a una substància estupefaent que s'elabora barrejant psicotròpics amb haixix, alcohol o cola.També es diu 'cartutx', 'recàrrega' o 'Guadalupe', a més de 'droga dels pobres' pel seu baix cost.L'operació, desenvolupada en quatre fases, s'ha dut a terme a les províncies de Lleida -on es trobava establert el líder de l'organització-, Madrid i Alacant, on va ser detingut el principal proveïdor de pastilles de l'entramat.I s'ha emportat cap en dispositiu conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària espanyola i el Centre de Cooperació Policial de Tànger de la Direcció General de Seguretat Nacional marroquina.Va ser al juny de 2021 quan es va iniciar la recerca després de localitzar un furgó de lloguer amb matrícula marroquina, arrendat per una empresa de transport amb domicili a Lleida, en l'interior del qual els agents van localitzar 4.477 grams de cocaïna i 361.672 comprimits de fàrmacs psicotròpics.Després de diverses perquisicions, la Policia va constatar que aquesta organització es dedicava a l'obtenció de diferents medicaments de la família de les benzodiazepines per a la posterior fabricació, al Marroc, de karkubi.Aquesta xarxa obtenia els medicaments mitjançant la falsificació de receptes mèdiques i utilitzava a drogodependents, ja que aquests productes són receptats a consumidors habituals de droga; a canvi, els donaven petites quantitats de diners o de droga.La primera fase de l'operació va tenir lloc a principis de setembre últim quan la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària es van personar en el magatzem de l'empresa de transports a Getafe (Madrid).Allí van procedir a l'obertura del paquet, que contenia dues caixes amb un forn a l'interior de cadascuna d'elles. En retirar el panell metàl·lic de tots dos forns, van localitzar ocults, en els compartiments interiors, 348 pots de pastilles que contenien un total aproximat de 80.000 comprimits.Aquesta confiscació va provocar que la banda modifiqués el mètode de transport dels medicaments, però, ja en la segona fase de l'operació, els investigadors van detectar que anaven a utilitzar un ferri que sortia des del port francès de Séte.En aquest port, els investigadors van interceptar a un individu d'origen marroquí que conduïa un vehicle, amb matrícula espanyola, en l'interior de la qual van localitzar un total de 70.000 pastilles del grup farmacològic de les benzodiazepines.La tercera fase de l'operació es va desenvolupar el mes de novembre passat, quan els agents van interceptar en un vehicle de l'organització 62.000 comprimits d'un medicament ansiolític.A mitjan desembre els agents van desenvolupar la quarta i última fase de l'operació que va concloure amb quatre registres domiciliaris a Lleida (tres) i Alacant (un), i cinc detinguts.A la província de Lleida va ser arrestat el líder de l'organització, un individu d'origen marroquí en el domicili del qual es van intervenir 27.000 euros en efectiu i 300 pastilles.D'altra banda, el principal proveïdor de fàrmacs de l'entramat va ser detingut a Alacant, on els agents van confiscar petites quantitats de diferents comprimits que guardava com a mostres de les diferents substàncies amb les quals traficava l'organització.