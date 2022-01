Una empresa de Viladecans denuncia tenir 74 dècims que van cantar per la Rifa de Nadal i que no han sortit premiats

Ha fet arribar la queixa a Loteries i Apostes de l'Estat i si cal portarà el cas als jutjats

Actualitzada 11/01/2022 a les 22:40

L'empresa de Viladecans (Baix Llobregat), Llorach Útiles Mecánicos S.L. va adquirir 74 dècims de la loteria de Nadal a l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort per repartir entre els seus empleats i la família del número 29.281. El dia del sorteig els nens de Sant Ildefons van cantar aquest número, però després els propietaris dels dècims han comprovat que no ha estat premiat. En total pensaven haver guanyat 7.400 euros que ara en anar a cobrar-los a l'administració els diuen que no està premiat. Txell Llorach, portaveu de l'empresa, ha dit que ha explicat els fets a La Bruixa d'Or de Sort i han fet arribar la reclamació a Loteries i Apostes de l'Estat. Aquesta veïna del Pallars Sobirà no descarta portar el cas als jutjats.Llorach ha dit que poden demostrar que van comprar els 74 números en disposar de la factura. En més d'un cas, el propietari del dècim en anar a comprovar si havia estat agraciat i veure l'administració que no, s'han quedat el número i alguns d'ells ja no els tenen.Per Llorach s'han produït un cúmul d'errades humanes que Loteries hauria de solucionar d'alguna manera.