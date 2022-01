Detenen onze persones per encobrir un home acusat de matar la seva parella el dia de Nadal a Elx

Se'ls acusa per implicar-se en un crim masclista i alguns d'ells per tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues

Actualitzada 10/01/2022 a les 18:23

La Policia Nacional ha detingut onze persones, set homes i quatre dones, per la seva presumpta implicació en un crim masclista que va tenir lloc el dia de Nadal de l'any passat a Elx. A aquestes onze persones se'ls acusa d'encobrir l'assassinat, col·laborant donant cobertura i suport logístic al presumpte autor i, fins i tot, a alguns d'ells els investiguen per tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues.Els fets van tenir lloc el passat 25 de desembre quan un home va matar presumptament a la seva parella d'un tret al cap al seu domicili del barri de Los Palmerales. L'acusat va fugir i es va atrinxerar a casa de la seva exparella, amb qui tenia un bebè de divuit mesos. En aquell moment anava armat amb una pistola de 9 mil·límetres i un subfusell de guerra AK-47. En el moment dels fets tant la dona com el seu nen no estaven al pis i es trobaven en custòdia policial, però sí que hi eren l'àvia de la criatura i algunes persones més. Finalment, la Policia va aconseguir detenir a l'home la matinada del dia 30 sense causar cap ferit.Després d'aquests fets, la investigació de la Policia va portar fins a onze persones d'Alacant i Elx, que van ser detingudes durant aquest cap de setmana. Set han quedat en llibertat amb càrrecs i quatre passaran en disposició judicial a Alacant.