A presó un home per ferir-ne un altre amb un ganivet per robar-li el cotxe a Castelló d'Empúries

Actualitzada 11/01/2022 a les 13:54

El jutjat a enviat a presó un home de 30 anys que va ferir-ne un altre amb un ganivet a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) per robar-li el cotxe. Els fets es remunten a la nit de Reis quan els Mossos van rebre l'avís de la víctima que va trucar al 112. No va saber explicar on es trobava però va indicar que estava ferit en un camp d'Empuriabrava i que un home se li havia endut el cotxe. La policia va engegar una recerca per la zona i el va trobar en un camí forestal que va de Castelló a Roses, amb diverses ferides sagnants. Es va activar una ambulància per atendre'l i, a uns vint metres del lloc, van trobar un turisme bolcat amb una persona dins.