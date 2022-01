Una estufa elèctrica, probable causa d'incendi amb 19 morts a Nova York

Hi ha trenta persones hospitalitzades, algunes d'elles en estat molt greu

L'incendi declarat aquest diumenge en un edifici d'habitatges del Bronx que ha causat almenys 19 morts, inclosos nou nens, ha tingut el seu origen probablement en una estufa elèctrica que va calar el foc, expandint-se les flames ràpidament perquè la porta de l'apartament va quedar oberta.El cap del cos de bombers de Nova York, Dan Nigro, ha dit en una roda de premsa al lloc dels fets que aquesta és la hipòtesi més probable d'aquest incendi, el més greu de la història recent de Nova York.Per part seva, l'alcalde Eric Adams ha assenyalat que entre les víctimes hi podria haver nombrosos gambians, per ser aquesta una zona del Bronx on aquesta comunitat africana és majoritària, i va prometre que tots tindran un enterrament segons el ritual musulmà i respectant les seves tradicions.De moment, es mantenen les xifres de 19 morts (9 menors) i trenta hospitalitzats, alguns d'ells en estat molt greu, per la qual cosa la xifra de morts podria augmentar.Una de les residents a l'edifici ha declarat a la cadena CNN que l'edifici tenia una alarma d'incendis que no funcionava bé i que saltava amb freqüència, gairebé sempre sense raó aparent, cosa que ha pogut contribuir a que avui els veïns dels 120 apartaments que es troben al bloc de 19 plantes no hi fessin cas.Preguntat sobre això, el cap de bombers no va poder confirmar aquest extrem però sí que va dir que el seu departament va rebre poc després de declarar-se l'incendi un primer avís i van arribar al lloc dels fets tres minuts després.Dos-cents bombers han participat en la tasca d'evacuació de les víctimes, que estan sent reallotjades en hotels propers i altres edificis públics, ha dit Nigro, que ha destacat que els seus homes van continuar evacuant intoxicats fins i tot després de quedar-se sense aire.El foc es va originar en una habitació d'un dúplex entre el segon i el tercer pis, i en sortir de l'apartament els seus ocupants van deixar la porta oberta, fet que va contribuir a la ràpida expansió de les flames i del fum, que va pujar amb facilitat per les plantes restants de l'edifici.El foc es va declarar al voltant de les 11 del matí en un apartament situat al segon pis de l'edifici, una torre de 19 plantes amb 120 vivendes.Els bombers van trobar víctimes «a tots els pisos», moltes en parada cardíaca i respiratòria, segons va dir Nigro als periodistes. Nigro el va comparar amb el foc registrat el 1990 al club Happy Land, en què van morir 87 persones i que és la tragèdia més gran d'aquest tipus en la història recent de Nova York.El pitjor incendi del que hi ha registre a la Gran Manzana va tenir lloc el 1911 en una fàbrica del sud de Manhattan on van morir 146 persones.«Les xifres són horribles», va postil·lar Adams, que avui ha viscut el primer gran drama del seu mandat com a alcalde, que va començar l'1 de gener.El d'avui és el segon gran incendi que els Estats Units registra aquesta setmana, després del que es va viure dimecres en un edifici residencial de Filadèlfia, on van morir dotze persones, entre ells vuit nens.Al Bronx, nombrosos residents van ser evacuats pels bombers a través de les finestres de l'edifici, tal com es va poder veure en imatges recollides publicades a les xarxes socials i segons van explicar diversos supervivents a mitjans locals.