Set anys de presó per violar a la seva exparella en un edifici abandonat de Salamanca

La va abordar amb insults i crits dient que volia tenir un fill amb ella

Actualitzada 10/01/2022 a les 16:18

L'Audiència Provincial de Salamanca ha condemnat a set anys de presó per agressió sexual i deu mesos més per trencament de l'ordre d'allunyament en vigor, a un home que va entrar en un palauet abandonat de Salamanca, on hi havia la seva exparella, allà la va arrossegar fins a una de les dependències i la va violar.Segons la sentència, l'autor dels fets, amb condemnes prèvies per violència de gènere i trencament de condemna, va accedir a l'immoble al voltant de les 22.30 hores del 23 d'octubre de 2020 i va abordar a la dona amb insults i crits dient que volia tenir un fill amb ella i que «fins que no el tingués no pararia».Tot i que ella va intentar escapolir-se amb empentes, ell la va despullar i la va agredir sexualment a l'edificació abandonada, on tots dos van passar la nit,. Segons recull el text judicial, ell es va quedar adormit i ella no es va atrevir a marxar per por a la reacció de l'home si s'assabentava que volia fugir.Ja al matí, ell va abandonar el lloc i ella va demanar ajuda a un centre assistencial pròxim, després va acudir a l'hospital, on va rebre assistència. Pel que fa a l'autor dels fets, en presó provisional des del 24 d'octubre de 2020, haurà d'indemnitzar a la víctima amb 245 euros per les lesions i 2.000 euros per danys morals.