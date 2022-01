Detingut per extorquir a una noia de 18 anys amb difondre arxius íntims

El jutjat que instrueix la causa ha decretat l'ingrés a la presó provisional del sospitós

Actualitzada 10/01/2022 a les 17:11

Un home ha estat detingut per la Guàrdia Civil d'Alacant acusat d'extorquir a una usuària d'una web de cites en línia, una noia de 18 anys, a la qual va amenaçar amb difondre arxius íntims d'ella si no li pagava 2.000 euros, una modalitat delictiva coneguda com 'sextorsion'.A més, el presumpte autor, aprofitant el vincle que tenia amb la víctima, facilitava arxius i dades personals d'ella a altres coneguts, els quals no dubtaven tampoc en extorquir-la, segons han informat aquest dilluns fonts de l'institut armat.Els agents han identificat als col·laboradors del detingut, per la qual cosa han demanat la cooperació policial internacional a través d'Interpol perquè siguin localitzats i posats a disposició judicial.L'arrestat, de 42 anys i veí de San Juan d'Alacant, està acusat dels delictes d'extorsió, coaccions, contra l'honor i organització criminal.En el registre del seu domicili s'han intervingut dos ordinadors -un de sobretaula i un altre portàtil-, set telèfons mòbils i material d'emmagatzematge, dispositius tots ells que seran analitzats pels investigadors.El jutjat que instrueix la causa ha decretat l'ingrés a la presó provisional del sospitós.Els fets van començar a principis de l'any 2020, quan la víctima, una jove espanyola de 18 anys, es va registrar en una plataforma web de cites en línia.Després d'uns mesos d'activitat en aquesta web va començar a rebre missatges d'un altre usuari, que li va comunicar que tenia arxius íntims seus i que si no volia que fossin difosos entre amics i familiars, havia de realitzar el pagament de 2.000 euros.Malgrat accedir de manera parcial a les exigències de la banda, la campanya d'assetjament i de fustigació es va intensificar.Finalment, la jove va interposar una denúncia i, en estar relacionat l'assumpte amb matèria de ciberdelinqüència, l'Equip @ de la Guàrdia Civil d'Alacant es va fer càrrec de la investigació a l'octubre passat, que han permès ara la captura del principal responsable.L'institut armat continua amb les perquisicions per a localitzar altres possibles víctimes.