Un badaloní ingressa a presó per agredir diversos ciutadans sense motiu

En el mateix escrit, l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha demanat que la justícia actuï «amb contundència» davant aquesta situació i ha subratllat que les agressions que han patit els veïns «no poden quedar impunes». Alhora, Guijarro ha volgut mostrar el seu compromís per treballar conjuntament amb altres municipis de l'àrea metropolitana per aconseguir una modificació del codi penal sobre la multireincidència, una situació que «frustra a veïns i cossos policials».La primera agressió detectada va tenir lloc el 25 de novembre de 2021 i, des d'aleshores, n'ha comès diverses per les quals se l'havia anat detenint. El passat 30 de desembre, per exemple, la Guàrdia Urbana de Badalona el va detenir després d'atacar uns agents. Davant d'aquesta multireincidència, el jutge ha decidit finalment que ingressi a la presó. Segons el cos badaloní, l'home té obert un expedient d'expulsió per part de la Policia Nacional per infracció d'estrangeria.