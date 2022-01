Mor un home en ser arrossegat per una ona mentre tractava de rescatar un gos a Astúries

Protecció Civil va intentar arribar al lloc a bord d'una embarcació, però el mal estat de la mar li va impedir acostar-se, i l'onatge va arrossegar el cos cap a la ria de Navia

Un home ha mort aquest diumenge a la platja de Los Foxos, al municipi asturià de Coaña, després de ser arrossegat per una ona i caure a la mar mentre intentava rescatar a un gos que havia caigut prèviament a l'aigua, segons ha informat el Servei d'Emergències del Principat (SEPA).El Centre de Coordinació d'Emergències del 112 Astúries va rebre passats dos quarts d'onze, una trucada en la qual l'home demanava ajuda per a rescatar a l'animal, que estava sent arrossegat pel mar i es trobava ja a uns cinc metres de la costa.Mentre els equips es dirigien al lloc de l'incident, es va rebre una nova trucada en la qual un altre interlocutor alertava que la persona que estava tractant de rescatar al gos havia caigut a l'aigua.El responsable de l'agrupació local de Protecció Civil va intentar arribar al lloc a bord d'una embarcació pneumàtica, però el mal estat de la mar li va impedir acostar-se, i l'onatge va arrossegar el cos cap a la ria de Navia, on els bombers van aconseguir rescatar-lo en una zona de roques, on, malgrat els intents de reanimació que es van realitzar, només es va poder confirmar la defunció.