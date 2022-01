Mor atropellat un jove de 19 anys a Madrid

El conductor del vehicle ha estat detingut després de donar positiu al control de drogues

Actualitzada 09/01/2022 a les 13:30

Un jove de 19 anys ha mort aquesta matinada després de ser atropellat al carrer d'Alcalá a Madrid, per un vehicle el conductor del qual ha estat detingut després de donar positiu en drogues, segons han informat fonts d'Emergències Madrid i Policia Municipal.L'atropellament ha ocorregut cap un quart de cinc de la matinada d'aquest diumenge, davant del número 200 del citat carrer, i les primeres maniobres de reanimació cardiorespiratòria van ser realitzades per dos policies nacionals que es trobaven a prop.Quan l'equip sanitari de SAMUR-PC va arribar al lloc, van continuar amb les maniobres de reanimació durant més de mitja hora, després de la qual cosa només han pogut confirmar la defunció de la víctima, que presentava un traumatisme cranioencefàlic sever.El conductor del vehicle, de 46 anys, va romandre en el lloc i ha donat positiu en la prova de drogues, encara que fonts de la Policia Municipal expliquen que aquest tipus de test «capta drogues consumides en dies anteriors», per la qual cosa la recerca determinarà si el consum d'aquestes substàncies va poder o no provocar l'atropellament.Una psicòloga de SAMUR-PC s'ha desplaçat al domicili de la víctima per a comunicar la notícia als pares.