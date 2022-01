La Policia Nacional deté un dels ciberestafadors més buscats en una discoteca de Madrid

Un dels clients del local va reconèixer al delinqüent que tenia en vigor vuit reclamacions judicials per estafa

08/01/2022 a les 17:54

La Policia Nacional ha detingut durant la matinada d'aquest dissabte al conegut com Lupín, un dels ciberestafadors més buscats d'Espanya, en una discoteca de Madrid. Es trobava reclamat per diversos jutjats del territori nacional, segons han informat a EFE fonts de la investigació.Un dels clients de la discoteca Shoko, situada al número 86 del carrer madrileny de Toledo, va ser qui va reconèixer al delinqüent i va avisar a la Policia Nacional, que es va personar al local a les sis de la matinada.Els agents van confirmar la seva identitat i van comprovar que tenia en vigor vuit reclamacions judicials per estafa emeses per jutjats de Ponferrada, Elx, Guadalajara, Albacete, Cadis i Madrid, per la qual cosa va ser detingut.Portava damunt gairebé 12.000 euros en efectiu.Nascut a Ponferrada, de 25 anys, Lupín és considerat com el majors ciberestafadors de la història d'Espanya i va ser detingut per última vegada l'any 2019 per la Guàrdia Civil.Llavors aconseguia uns beneficis de prop de 300.000 euros al mes amb estafes en línia, copiant pàgines web de botigues i servint-se de plataformes com Wallapop o Milanuncios, de manera que les seves víctimes compressin productes que mai arribaven a obtenir.