Dues persones moren en un xoc frontal a Vidreres

El sinistre, amb tres vehicles implicats, es va produir la nit d'aquest divendres i ja són tres les víctimes a la xarxa interurbana catalana el 2022

08/01/2022 a les 18:57

Dues persones han mort aquest divendres en un xoc frontal en el que s'hi ha vist implicats tres vehicles a la C-63 a Vidreres (Selva). Per causes que s'estan investigant, els conductors de dos turismes van topar frontalment. Com a conseqüència de l'impacte, l'ocupant d'un dels cotxes va morir al lloc dels fets. Es tracta d'un home de 56 anys (JR.I.G) i veí de Sant Boi de Llobregat. L'altre conductor va quedar ferit en estat greu i se'l va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí, després de no poder superar les ferides produïdes per l'accident. Els dos ocupants del tercer vehicle implicat van quedar ferits lleus i van rebre l'alta al mateix lloc de l'accident.