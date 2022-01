Detingut un capo de la màfia italiana després de ser identificat en una imatge de Google Maps

El fugitiu va ser identificat per una cicatriu a la seva barbeta

Actualitzada 07/01/2022 a les 18:14

Gioacchino Gammino, líder mafiós de la Cosa Nostra siciliana, va ser detingut el passat mes de desembre a Galapagar després de ser identificat en una imatge de Google Maps. El capó italià apareix davant d'una fruiteria de la localitat madrilenya.Gammino vivia a Espanya sota el nom fals de Manuel i estava sent buscat per les autoritats italianes des de fa 20 anys ja que es va escapar d'una presó de Roma. El capo va ser condemnat a cadena perpètua per assassinat l'any següent. Els detalls del seu arrest a Madrid han estat revelats pel diari La Repubblica.La Policia italiana tenia sospites que Gammino es trobava a Espanya i gràcies a la foto de Google Mpas va poder corroborar-ho i procedir a la seva detenció.A la imatge es veu un home conversant amb una altra persona davant d'un negoci d'alimentació anomenat La huerta de Manu. A partir d'aquí, la Policia va trobar una pàgina de Facebook que pertany a un restaurant anomenat Cocina de Manu, que tenia plats sicilians al menú, i es trobava a les proximitats del negoci vist a Google Maps. Els dos establiments eren gestionats per Gammino.A més, a la pàgina de Facebook apareixien publicades fotos del mateix Gammino vestit de xef i promocionant l'establiment. El fugitiu va ser identificat per una cicatriu a la seva barbeta.