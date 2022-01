Detingut un jove italià per apunyalar als seus pares a Milà

Després de l'agressió, el noi va fugir amb cotxe i va ser detingut després d'una persecució que va acabar en un accident

Actualitzada 07/01/2022 a les 13:18

Un italià de 28 anys, amb problemes psiquiàtrics, ha estat detingut aquest divendres pels carrabiners (policia militaritzada) acusat d'apunyalar els seus pares, en una localitat propera a Milà (nord d'Itàlia).Els pares estan hospitalitzats en estat crític, han informat els mitjans locals i el fill ha estat ingressat al pavelló psiquiàtric de l'Hospital San Pablo de Milà, a l'espera del que decideixi la justícia.El jove, que estava en tractament en un centre psicosocial, va ferir al coll els seus pares, per motius que encara es desconeixen, a la localitat d'Ópera, que pertany a l'àrea metroplitana milanesa, segons els carrabiners.Després de cometre l'agressió, el noi va fugir amb cotxe i va ser detingut pels agents de seguretat després d'una persecució que va acabar en un accident amb un altre cotxe involucrat, segons aquestes fonts.Els serveis d'emergència van rebre una trucada d'alarma dels veïns i van dirigir-se al domicili, on es van trobar ferits d'extrema gravetat els pares, un home de 83 anys i una dona de 63 anys, apunyalats al coll.Els ferits van ser traslladats d'urgència a l'hospital Policlínico de Milà i a l'hospital de Rozzano, on estan ingressats en estat crític.