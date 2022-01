Dos anys de presó per abusar d'una menor de 14 anys a la qual va embarassar

La víctima, que es va sotmetre a una intervenció d'interrupció voluntària de l'embaràs, presenta una simptomatologia ansiós-depressiva i símptomes d'estrès posttraumàtic

Actualitzada 06/01/2022 a les 17:39

L'Audiència Provincial d'Almeria ha imposat una pena de dos anys de presó a un home que va abusar sexualment en la capital d'Almeria d'una veïna menor d'edat que es va quedar embarassada.La sentència, dictada per conformitat i a la qual ha tingut accés Efe, assenyala que els fets es van produir entre finals de març i principis d'abril de 2018, quan l'acusat, que tenia llavors 25 anys, va començar a seguir pel carrer a una menor de 14 anys a la qual coneixia per residir en el seu mateix carrer.Segons la sentència, que és ferma i no pot ser recorreguda, l'acusat va començar llavors a sol·licitar a la víctima mantenir relacions sexuals, pressionant i insistint perquè se n'anés amb ell.«Davant aquelles insinuacions i pressió», la menor el va acompanyar fins a un habitatge en un barri de la capital d'Almeria. Una vegada allí, la nena li va manifestar que no volia tenir relacions sexuals amb ell, malgrat la qual cosa la va despullar i les va mantenir amb ella.La víctima va quedar encinta i es va sotmetre a una intervenció d'interrupció voluntària de l'embaràs poc després. En l'actualitat, la menor presenta una simptomatologia ansiós-depressiva i símptomes d'estrès posttraumàtic.La sentència subratlla que l'acusat ha indemnitzat extraprocesalmente a la víctima amb caràcter previ al judici amb 15.000 euros, «donant-se per satisfets els seus representants legals», afegint que «va reconèixer els fets des de la seva primera compareixença policial abans que fos cridat per la Policia».Per aquests fets, l'home ha estat condemnat a dos anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys, en el qual concorren els atenuants de confessió dels fets, reparació del mal i dilacions indegudes.No obstant això, els magistrats han acordat la suspensió d'aquesta pena privativa de llibertat durant tres anys, a condició que no delinqueixi en aquest període i compleixi «els requisits legalment previstos».Així mateix, li ha estat imposada una ordre d'allunyament de 500 metres respecte a la víctima durant cinc anys, a més de cinc anys de llibertat vigilada «posterior a la pena privativa de llibertat imposada».