Detingudes a Benidorm 10 persones amb 2 quilos de cocaïna i 26 de marihuana

Durant l'operatiu es va confiscar també speed i pastilles d'èxtasi

Actualitzada 06/01/2022 a les 17:56

Agents de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (UDYCO) de Policia Judicial de la Comissaria de Benidorm han desarticulat un entramat criminal i han detingut deu persones que es dedicaven al tràfic de substàncies estupefaents en les localitats de Benidorm, la Nucia i Benimantell, en una operació en la qual s'han confiscat 2 quilos de cocaïna i 26 de marihuana.Els implicats formaven part d'un grup criminal degudament estructurat i jerarquitzat, en el qual cada membre de l'organització tenia una comesa específica per a realitzar l'activitat delictiva amb l'objectiu de no aixecar les sospites davant les Forces i Cossos de Seguretat.Segons han informat fonts policials, s'han practicat quatre registres domiciliaris, dos d'ells en habitatges de la localitat de Benidorm, un en un xalet a La Nucia i l'últim en una parcel·la del municipi de Benimantell on es van confiscar tot tipus de substàncies estupefaents, algunes amb greus efectes perjudicials per a la salut com són la cocaïna, speed i pastilles d'èxtasis.Els detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Benidorm i del Jutjat d'Instrucció 1 de Villajoyosa dels quals cinc van ser ingressats a la presó i la resta va quedar en llibertat amb mesures judicials cautelars.