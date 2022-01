Nou menors ferits, dos en estat greu, en aixecar-se per vent un castell inflable a València

El castell es va aixecar diversos metres del terra per una ràfega de vent

Nou menors han resultat ferits, dos d'ells de gravetat, després que un castell inflable de la fira de Mislata (València) es va aixecar diversos metres del terra per una ràfega de vent.Segons ha informat la Conselleria de Sanitat, quatre d'ells han estat traslladats a dos centres hospitalaris de la ciutat, encara que el pronòstic de tots ells és reservat, mentre que els altres cinc han hagut de ser atesos a l'hospital de Manises, dos dels quals estan en observació.Els fets van ocórrer entorn de les 20 hores d'aquest dimarts, quan el castell inflable de la fira de la localitat valenciana de Mislata es va alçar arran d'una ràfega de vent.El Servei d'Emergències de la Comunitat ha informat que fins al lloc es van acostar dues ambulàncies Samu, altres dues de Suport Vital Bàsic, cinc dotacions de bombers.El Consorci Provincial de Bombers ha confirmat, per part seva, que una de les seves dotacions va revisar la infraestructura per comprovar que no hi hagués més persones sota l'estructura i van descartar que quedés gent atrapada.