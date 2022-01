Moren dos treballadors en esfondrar-se el sostre d'un col·legi a Gijón

Els dos homes estaven fent tasques de manteniment al sostre d'una de les plantes de l'immoble

Actualitzada 05/01/2022 a les 17:41

Dos obrers han mort i altres dos han resultat ferits després d'esfondrar-se el sostre del col·legi San Vicente de Paul, a Gijón. Els bombers ja han localitzat els cossos dels dos treballadors que estaven atrapats sota els enderrocs i han estat trobats sense vida. El primer ha estat trobat aproximadament sobre les 15 hores d'aquest dimecres i el segon a les 16.25 hores.L'esfondrament, que ha provocat ferides lleus a altres dos operaris, s'ha produït aquest dimecres passades les 11.30 hores quan els treballadors realitzaven tasques de manteniment en el sostre d'una de les plantes de l'immoble i s'ha ensorrat una part del forjat de la terrassa situada en el terrat de l'edifici.En concret, els quatre treballadors, que s'han vist sorpresos per l'esfondrament del sostre del terrat de l'immoble, procedien a canviar nou metres de pladur del sostre d'una de les plantes del col·legi, una obra que havien començat a realitzar el passat dilluns i que comptaven amb acabar aquesta setmana.Al Col·legi San Vicente Paúl, situat entre els carrers Ezcurdia i Caridad, al centre de Gijón, se situa en un edifici de tres plantes i soterrani, cursen els seus estudis 690 alumnes que gaudien de les seves vacances de Nadal i havia estat seu de l'Escola de Comerç fins que el 1916 va ser adquirit per les Filles de la Caritat per a convertir-lo en centre educatiu i van realitzar diverses ampliacions.El centre concertat compta actualment amb sis unitats d'Educació Infantil de 2n cicle (de 3 a 6 anys); dotze d'Educació Primària (de 6 a 12 anys) i deu d'Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys).