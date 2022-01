La Guàrdia Urbana de Barcelona ordena la clausura d'un segon centre que feia PCR i testos d'antígens sense llicència

La policia i el Departament de Salut activen un protocol per detectar i tancar clíniques que operin sense permís

Actualitzada 05/01/2022 a les 14:21

Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van ordenar aquest dilluns el tancament d'una segona clínica que presumptament feia PCR i testos d'antígens sense llicència. El centre, situat al número 61 del carrer de Floridablanca, estava funcionant a «ple rendiment» quan els inspectors van acudir, alertats per una patrulla de la Urbana, per demanar les autoritzacions pertinents. Al comprovar que la clínica no disposava de les llicències per poder fer proves PCR o tests d'antígens, es va decretar el cessament immediat de l'activitat i el tancament del centre. Per evitar casos similars, la Guàrdia Urbana i Salut han activat un protocol per detectar i tancar «en poques hores» clíniques sense llicència.