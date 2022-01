Detinguts per introduir en bancs de Madrid dòlars falsos de gran qualitat

Als dos individus arrestats se'ls va intervenir un total de 17.200 dòlars estatunidencs en 172 bitllets falsos de 100 dòlars

Actualitzada 04/01/2022 a les 18:05

La Policia Nacional ha detingut a Madrid a dos individus que introduïen en sucursals bancàries bitllets falsos de 100 dòlars estatunidencs, que han estat catalogats d'«alta perillositat» pels investigadors a causa de la seva qualitat i dificultat per a ser detectats. Als dos individus arrestats se'ls va intervenir un total de 17.200 dòlars estatunidencs en 172 bitllets falsos de 100 dòlars.La recerca de l'Operació Figurita va començar el mes de juny passat quan els agents van identificar dues persones que intentaven canviar aquests bitllets en locals comercials de la localitat madrilenya de Leganés. Un d'ells portava en aquests moments 100 bitllets que li van ser confiscats, segons ha informat aquest dimarts la Policia Nacional.Posteriorment, els agents van recuperar altres 72 bitllets que van ser introduïts en diferents sucursals bancàries per part d'un dels individus identificats.Tots els bitllets, tant els confiscats pels funcionaris policials com els introduïts en el circuit financer a través de les sucursals bancàries, van ser analitzats exhaustivament per als informes pericials. Els especialistes van determinar que tots pertanyien a la mateixa mena de falsificació, i que es tractava d'una alteració de molt bona qualitat i molt difícil de detectar, per la qual cosa es va qualificar a aquesta falsificació com d'«alta perillositat».