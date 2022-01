Celebren durant quatre dies una festa «rave» il·legal a Sorbas (Almeria)

La Guàrdia Civil va començar a desallotjar els participants diumenge però la quantitat d'assistents ha fet que la tasca encara continuï aquest dimarts

Actualitzada 04/01/2022 a les 17:04

La Guàrdia Civil treballa des de fa dos dies en el desallotjament d'una festa «rave» no autoritzada que des de Nit de cap d'any ha reunit nombroses persones amb vehicles i caravanes en una pedrera de guix abandonada en el paratge del Hueli de Sorbas (Almeria), on s'han muntat carpes i escenaris amb música.Fonts de la Comandància d'Almeria han informat a EFE que la Unitat de Seguretat Ciutadana (Usecic) treballa en el lloc des d'aquest diumenge, i que s'ha procedit a investigar per un il·lícit penal al promotor d'aquesta festa, que està identificat.Han assenyalat que a més s'estan aixecant actes administratives per qualsevol mena d'irregularitat, tant per les mesures contra la covid-19 com per un altre assumpte.La Guàrdia Civil ha explicat que el diumenge es va començar a desallotjar als presents, però que tant per la quantitat d'assistents com per a garantir la seguretat i evitar possibles accidents de trànsit, la Usecic necessita una «finestra de temps» per a finalitzar aquesta labor, que encara continua.Per part seva, l'alcalde de Sorbas, José Fernández (PP), ha dit a EFE sobre el succés que s'ha contactat amb la Junta d'Andalusia i amb la Subdelegació del Govern i ha indicat sobre els participants de la festa que «no tenen permís de l'Ajuntament ni s'ha produït cap mena de comunicació. Han violentat una porta d'un terreny privat. La pedrera estava barrada, així que han forçat la porta i han acampat pel terreny com si fora d'ells».L'Ajuntament va tenir coneixement de l'ocorregut el dia de Nit de cap d'any, quan una forta música va començar a arribar al poble. «Seguim quatre dies després i segueix la festa», ha dit.El propietari de la pedrera va contactar amb el consistori i ha indicat que el divendres va comunicar a través del 062 el que ocorria, si bé no va ser fins a aquest dilluns quan va presentar una denúncia a la caserna.El regidor de Sorbas ha assenyalat que, d'acord amb els comentaris que es llegeixen en xarxes socials, pel que sembla durant els dies previs s'havia promogut aquesta festa en aquests espais virtuals, fins que el divendres es va facilitar l'hora i ubicació exacta de la festa.