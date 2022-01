Detinguda una parella que va estafar més de 78.000 euros a 14 persones fent-se passar per elles

Actualitzada 03/01/2022 a les 16:01

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa una parella que va estafar més de 78.000 euros a 14 persones fent-se passar per elles. La parella, un home i una dona de nacionalitat espanyola i de 34 i 33 anys respectivament, feia servir la tècnica coneguda com 'SIM swapping'. La tècnica consisteix a obtenir les dades de la víctima, esbrinar la seva companyia de telèfon, duplicar-ne la targeta SIM i saber quin és el seu banc. Així, la parella trucava a l'entitat bancària fent-se passar per la víctima per tal de modificar-ne les claus d'accés a la banca online i poder tenir lliure accés al seu compte corrent. Els autors també van comprar de forma fraudulenta 30 mòbils de gamma alta que van revendre per més de 16.000 euros.