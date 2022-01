Demanen 2.388 anys de presó per a un fotògraf donostiarra acusat d'abús sexual

Kote Cabezudo està acusat de 152 delictes d'abús sexual amb penetració, entre d'altres

Actualitzada 03/01/2022 a les 17:35

L'acusació particular sol·licita penes que sumen 2.388 anys de presó per al fotògraf donostiarra Kote Cabezudo, al qual imputa nombrosos delictes, entre els quals destaquen 152 d'abús sexual amb penetració.L'acusació particular d'aquest cas, que exerceix l'advocat Mario Díez en nom de 17 perjudicades, descriu un total de 194 delictes d'estafa continuada, estafa, delicte contra la intimitat, contra la integritat moral, corrupció de menors i d'abús sexual amb penetració.En el seu escrit d'acusació, al qual ha tingut accés EFE, l'acusació particular reclama així mateix 20 anys d'inhabilitació per a Cabezudo, així com indemnitzacions que sumen 1.715.000 euros per a 13 víctimes.L'acusació descriu els casos de 13 de les denunciants, a les quals Cabezudo presumptament va enganyar i va fotografiar nues per a utilitzar el material en pàgines web de contingut pornogràfic, fi del qual no va informar les seves víctimes, segons l'escrit.L'acusació sosté que Cabezudo, que va exercir com a fotògraf durant tres dècades, assegurava a les models que «les seves parts més íntimes mai es veurien i que els nus més explícits mai serien objecte de publicació per tractar-se de treballs d'índole personal».Posteriorment, se servia d'aquest material «per a coaccionar-les i produir nou material pornogràfic cada vegada més explícitament sexual sota l'amenaça, a vegades tàcita, a vegades expressa, de fer-ho públic si no continuaven acudint».Encara que algunes de les models van recomprar els seus drets d'imatge al fotògraf, les fotografies i vídeos de les noies continuaven sent visibles en diverses pàgines web de contingut pornogràfic.«En els casos més greus, prevalent-se a més de temor reverencial que la seva figura i la diferència d'edat provocava, el sotmetiment que va arribar a exercir sobre algunes de les seves víctimes li va permetre consumar diferents abusos i agressions sexuals», descriu l'escrit.En concret, el cas més greu se centra en una model que va començar a treballar amb Cabezudo el 2004, quan tenia 14 anys, i que va continuar fent-ho fins que va ser major d'edat, període en el qual el fotògraf presumptament va abusar sexualment d'ella amb penetració «almenys en 150 ocasions en 150 dies diferents».Algunes d'aquestes violacions van ser gravades suposadament per Cabezudo, qui les va exhibir en les seves pàgines web, a més de compartir-les en altres llocs dedicats a la pornografia, segons detalla l'escrit.L'acusació sol·licita 14 anys i tres mesos de presó per cadascun d'aquests 150 casos d'abús sexual, la qual cosa suma 2.137 anys i mig.A més, descriu abusos sexuals exercits contra altres dos models, pels quals reclama 8 anys i mig per cadascun d'ells.També demana 78 anys per 13 delictes continuats d'estafa, 5 anys per dos delictes d'estafa, 91 per 13 delictes contra la intimitat, 10 anys i mig per 7 delictes contra la integritat moral i 49 per 7 delictes de corrupció de menors.L'advocat Mario Díez representa a 17 de les 21 presumptes víctimes d'aquest cas, encara que els suposats delictes comesos sobre quatre d'elles han prescrit, per la qual cosa presenta sol·licituds de pena relacionades amb 13 noies.No obstant això, ha demanat que prestin declaració com a testimonis en el judici oral 21 dones suposadament perjudicades per Cabezudo.Per part seva, la Fiscalia de Guipúscoa reclama penes que sumen 121 anys i mig de presó per a Kote Cabezudo per 32 delictes d'índole sexual, pornografia infantil, estafa i contra la identitat moral de 16 de les víctimes.A més d'aquest cas principal, que previsiblement serà jutjat a principis d'enguany a l'Audiència de Guipúscoa, Cabezudo, que es troba prop de complir quatre anys de presó provisional, ha estat condemnat ja en cinc oportunitats en altres tants assumptes menors esqueixats d'aquesta causa principal.Així mateix, està a l'espera d'una nova sentència d'un Jutjat penal i de dos nous judicis per altres de causes separades, una d'elles sense data i una altra assenyalada per al març vinent.