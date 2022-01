37 detinguts per explotar sexualment a deu menors tutelades a Madrid

Els detinguts obligaven les noies a consumir i distribuir droga i a mantenir relacions sexuals amb els compradors

Un centre de menors va fer la denúncia

Tancada tres dies en un narcopis

La Policia Nacional ha detingut als 37 integrants d'una banda que explotava sexualment deu menors tutelades per la Comunitat de Madrid, a les quals obligaven a consumir i distribuir substancies estupefaents, segons han informat a EFE fonts policials.Entre els arrestats està un home equatorià de 65 anys, que es troba a la presó acusat de matar un altre d'un cop de puny el 12 d'agost de 2021 a l'avinguda de Monte Igueldo, al districte madrileny de Puente de Vallecas.Un altre dels detinguts és un cantant de rap de YouTube, conegut com Saymol Fyly, amb més de 150.000 subscriptors en aquesta xarxa social.La majoria dels integrants de la banda són dominicans i, després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar l'ingrés a la presó de vuit d'ells.Dos de les víctimes estan en règim tancat en centres tutelats.La direcció del centre de menors de Picón del Jarama (Madrid) va ser qui va denunciar a la Policia Nacional l'entramat de la xarxa d'explotació sexual que s'ha saldat amb 37 detinguts i deu víctimes alliberades, de les quals una d'elles estava sota el tutelatge d'aquest centre de menors madrileny.Així ho han indicat a Efe fonts de la Conselleria de Família, Joventut i Política Social de la Comunitat de Madrid, que han precisat que aquesta menor va ser trasllada a petició de les forces de seguretat, a manera de primer acolliment, al centre de menors d'Hortaleza, ja que es trobava en «situació de vulnerabilitat des de feia uns mesos», i després va ser derivada al centre de Picón de Jarama.Va ser allí on, segons han relatat les mateixes fonts, a partir del treball de la xarxa de protecció, va comptar la trama d'explotació, la qual cosa va derivar en la denúncia de la directora del centre a la Guàrdia Civil i va desencadenar la recerca policial.La recerca va començar el mes d'abril passat, quan els agents van ser informats que una menor s'escapolia amb assiduïtat del seu lloc de residència. Durant les seves absències mantenia relacions sexuals amb persones majors d'edat a canvi de diners o de substàncies estupefaents. Altres companyes d'aquesta menor també realitzaven les mateixes fugides amb el mateix objectiu.Els integrants de la banda contactaven amb elles a través de xarxes socials guanyant-se la seva confiança i, posteriorment, les utilitzaven per a oferir serveis sexuals a clients als quals subministraven substancies estupefaents. En alguns casos les obligaven a distribuir elles mateixes la droga, a bord de patinets i, després del lliurament, eren agredides sexualment pels propis consumidors.En altres ocasions, els detinguts les traslladaven al polígon Marconi on oferien als compradors de la droga mantenir relacions sexuals amb elles.Una de les menors va romandre durant tres dies tancada en una habitació d'un narcopis del districte d'Usera, regentat per una de les detingudes. Allí el procediment era el mateix: quan entraven els clients per a adquirir la seva dosi, la dona els oferia tenir sexe amb la menor.En un moment de descuit, la víctima va aconseguir escapolir-se i va demanar ajuda en un estanc pròxim, des d'on van avisar a la Policia Nacional. Els agents van descobrir que un dels responsables d'aquest entramat criminal havia sol·licitat els serveis d'una de les menors. Va reservar un vehicle amb conductor perquè la traslladés des del narcopis fins al seu habitatge i, una vegada allí, ell i altres tres homes van abusar sexualment de la noia.Després d'identificar totes les persones implicades, tres d'elles dones, es va desenvolupar un operatiu policial per a la seva detenció a la fi del passat any en què van participar uns 150 agents de Policia Nacional.Entre els registres realitzats en domicilis i habitatges ocupats, destaca una perruqueria de Puente de Vallecas que comptava amb un zulo ocult sense il·luminació i amb un llit on, pel que sembla, es duien a terme les pràctiques sexuals. A més, els agents van descobrir una càmera fotogràfica que està sent analitzada per a comprovar si conté material pornogràfic de les menors.La Policia s'ha confiscat també de substàncies estupefaents, útils per a la seva venda i consum, una arma de foc, un matxet, diners en efectiu i divers material informàtic.Als arrestats se'ls acusa dels delictes d'agressió sexual, prostitució de menors, tinença de pornografia infantil, detenció il·legal i delicte contra salut pública.