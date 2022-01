Mor una dona després de ser empesa pel seu marit a València

La Guàrdia Civil investiga els fets per a determinar si la mort es va produir a conseqüència d'un accident o es tracta d'un cas de violència masclista

Una dona d'uns 80 anys ha mort aquest dissabte en colpejar-se contra el terra després de ser empesa pel seu marit en el seu domicili de Miramar (València), una mort que la Guàrdia Civil investiga si es tracta d'un accident o és un cas de violència masclista.Pel que sembla, el matrimoni, tots dos amb mobilitat reduïda, va iniciar una discussió i en un moment donat l'home va empènyer a la seva esposa, segons va manifestar ell posteriorment, i aquesta es va donar un cop contra el terra i va morir, segons han informat a EFE fonts de la Policia Local de Miramar.L'home va sortir al carrer espantat i va explicar el que havia passat a un repartidor de pizza que es trobava en la via pública.El succés va ocórrer entre les dos quarts i les onze d'aquest dissabte, i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació dels fets per a determinar si la mort de la dona es va produir a conseqüència d'un accident o es tracta d'un cas de violència masclista. El detingut no tenia denúncies prèvies.