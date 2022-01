La justícia de Madrid condemna a onze anys de presó al padrastre que va violar a la filla de la seva parella durant sis anys

La Sala considera provat que l'acusat va començar a violar la menor quan tenia nou anys, i ho va fer més d'una desena de vegades durant sis anys

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha confirmat la pena a onze anys i tres mesos de presó, més llibertat vigilada sis anys més, per a un home acusat d'agredir sexualment a la filla de la seva parella des que la menor tenia nou anys fins als quinze, aprofitant que la mare no estava.La sentència de la Sala civil i el Penal del TSJM desestima el recurs del condemnat contra la sentència de l'Audiència Provincial del passat mes de juliol, i corrobora la condemna per un delicte continuat d'agressió sexual a onze anys i tres mesos de presó, més sis anys de llibertat vigilada i prohibició d'acostar-se a la menor durant dotze anys i nou mesos.També és condemnat a setze anys d'inhabilitació especial per a qualsevol professió relacionada amb menors i al fet que indemnitzi a la víctima amb 30.000 euros.El condemnat al·legava en el seu recurs error en l'apreciació de la prova i vulneració de la seva presumpció d'innocència, ja que la menor no va denunciar fins a sis anys després del primer abús i no va comptar l'ocorregut ni a la seva mare, sense arribar mai a donar detalls contundents.Però la Sala no ho estima i considera provat que l'acusat va començar a violar a la filla de la seva parella quan la nena tenia nou anys, i ho va fer més d'una desena de vegades durant sis anys, fins que la menor va tenir quinze i li ho va explicar a una cosina, la qual cosa va fer que la seva tieta parlés amb la seva mare i ho denunciessin.La menor no tenia valor per a explicar el que li feia el seu padastre i en la declaració al jutjat i al judici es va posar molt nerviosa i es va constatar que s'autolesionava a causa del seu estat mental, relata la sentència, que detalla que la víctima pateix estrès posttraumàtic i necessita tractament psicològic i psiquiàtric.La Sala considera creïble i veraç el relat tant de la víctima, a pesar que li costava comptar l'ocorregut, com dels seus familiars i afins.