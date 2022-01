Els equips d'emergència han trobat a la víctima atrapada a l'interior del vehicle, però el conductor no estava en el lloc de l'accident

Una dona ha mort aquest diumenge quan el cotxe en el que viatjava, que conduïa una altra persona, ha sortit de la via. Posteriorment, el conductor ha fugit. La Guàrdia Civil segueix buscant-lo.Els fets han ocorregut a dos quarts de nou a la carretera de Cala Llonga quan el vehicle ha sortit de la carretera, ha caigut per un pendent i s'ha estavellat contra un arbre.Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil de Balears, els equips d'emergència que han acudit al lloc han trobat a la víctima mortal atrapada a la plaça d'acompanyant a l'interior del vehicle, però el conductor no estava en el lloc de l'accident.Els agents de la Guàrdia Civil han obert una investigació per a identificar i localitzar al fugat.