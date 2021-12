Nou cas de presumpta violència vicària

Un pare mata presumptament la seva filla de tres anys i se suïcida a Madrid

Actualitzada 31/12/2021 a les 19:37

La Policia Nacional investiga la mort d'una menor de tres anys, assassinada presumptament la nit de dijous pel seu pare, qui posteriorment es va suïcidar en el seu domicili en el districte Centro de Madrid, segons han informat a Efe fonts de la recerca.La mare va ser la que va donar l'avís aquest dijous sobre un quart de deu de la nit, ja que va veure llum a la casa però no localitzava al pare.Els agents de Policia Nacional van acudir al lloc, situat en el número 91 del carrer Amparo, prop del Metro de Lavapiés, i van trobar el cadàver del pare, un home de nacionalitat francesa de 47 anys, i de la nena, espanyola, de 3 anys.La principal hipòtesi apunta al fet que l'home hauria donat mort a la menor per a després suïcidar-se.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat agents de Seguretat Ciutadana, del Grup de Delictes Violents de Policia Científica i d'Homicidis per a procedir a la recerca.Així mateix, l'equip de psicòlegs del Summa 112 ha atès la mare de la menor morta i a l'àvia, que es trobaven en el lloc, segons ha informat Emergències Madrid.Segons les primeres recerques, els pares estan separats.El nombre de menors assassinats per violència vicària enguany ascendeix a set (44 des de 2013, quan es van començar a recopilar dades). Altres 28 menors han quedat orfes per crims masclistes durant 2021 (334 des de 2013).