La Policia Nacional deté a tres germans que van intentar segrestar dos joves amb un fusell a Màlaga

Les investigacions apunten a un incident relacionat amb estupefaents com a origen dels fets

Actualitzada 01/01/2022 a les 13:17

Tres germans de 23, 26 i 29 anys han estat detinguts per la Policia Nacional a la localitat malaguenya de Torremolinos després que presumptament intentessin segrestar dos joves als quals van intimidar amb un fusell d'assalt, pel que sembla un incident relacionat amb estupefaents entre totes dues parts.Els detinguts van intentar introduir en un vehicle a les víctimes, que van aconseguir escapar i refugiar-se en un centre de salut pròxim, ha informat aquest dissabte la Policia en un comunicat.Aquesta investigació es va iniciar arran d'una denúncia sobre lesions en relació a un intent de segrest que va succeïr el passat dia 22 de desembre a Torremolinos.Les víctimes manifestaven en les seves declaracions que tres homes els havien intimidat amb un fusell d'assalt i havien tractat d'introduir-los per la força en un vehicle.A partir d'aquest moment, els agents van realitzar les gestions necessàries per a tractar d'esclarir els fets i detenir als responsables.Les recerques van permetre identificar, localitzar i detenir als presumptes autors dels fets, tres germans amb antecedents per diferents delictes, que van resultar arrestats com a presumptes responsables dels delictes de detenció il·legal, tinença il·lícita d'armes i lesions.En l'habitatge dels investigats es va practicar un registre en el qual han estat intervinguts un fusell d'assalt amb carregador i empunyadura de fusta, un matxet i les claus d'un vehicle.