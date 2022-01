La Policia Nacional deté deu persones per la mort a punyalades d'un jove a Madrid

El jove, de 19 anys, ha rebut cinc ferides per arma blanca al tòrax i l'abdomen. Tot apunta al fet que es tracta d'un cas de bandes llatines

La Policia Nacional ha detingut a deu persones relacionades suposadament amb l'agressió comesa avui en la localitat madrilenya de Villaverde contra un jove de 19 anys, que ha mort a conseqüència de les ferides d'arma blanca que ha rebut.Fonts policials han explicat a Efe que s'han practicat deu detencions a conseqüència de la batussa -en la qual un altre jove de 19 anys ha resultat ferit greu-, i tot apunta al fet que es tracta d'un cas de bandes llatines, si bé la investigació continua oberta.El succés ha ocorregut al voltant de les onze del matí a l'altura del número 54 del carrer Sàhara, al districte de Villaverde, on segons testimonis presencials unes deu persones haurien agredit a un noi i han fugit.El jove, de 19 anys i nacionalitat estrangera, ha rebut cinc ferides per arma blanca al tòrax i l'abdomen.Un veí de la zona ha començat a practicar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels efectius de Samur-Protecció Civil, que han continuat els treballs encara que finalment només han pogut certificar la seva mort, segons ha informat Emergències Madrid.Minuts més tard, al carrer San Agapito, pròxima al lloc, Samur-Protecció Civil ha atès un altre noi, també de 19 anys, que presentava una ferida per arma blanca en la zona lumbar i que, després de ser estabilitzat, ha estat traslladat amb pronòstic greu a l'Hospital 12 d'Octubre.