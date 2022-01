El TS ha confirmat la condemna de 15 anys en considerar que la declaració de la víctima reunia «els requisits per a erigir-se com a prova apta per a desvirtuar la presumpció d'innocència»

El Tribunal Suprem (TS) ha mantingut la pena de quinze anys i tres mesos de presó a l'home que va ser condemnat per l'Audiència de Guipúscoa per violar a Sant Sebastià al juny de 2019 a la seva núvia, a la qual també va intentar cremar viva calant foc a l'edredó i als coixins del llit en la qual es trobava.Després del judici per aquests fets, que va tenir lloc a porta tancada al novembre de l'any passat, la Secció Tercera de l'Audiència va trobar a l'acusat culpable de sengles delictes de violació, homicidi en grau de temptativa, maltractament habitual, amenaces condicionals i injúries, amb l'agreujant de parentiu i de gènere en diversos d'ells, així com amb l'atenuant d'embriaguesa.La defensa del processat va recórrer aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV), al·legant que l'única prova en contra seva era la declaració de la víctima i que, entre altres arguments, no s'havia tingut en compte «l'escassa càrrega emocional» del «relat dels fets» que va fer la dona i que un testimoni l'havia definit com a «freda i manipuladora».No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia, va desestimar el recurs en entendre que la «convicció» condemnatòria a la qual havia arribat l'Audiència de Guipúscoa va ser «raonada, raonable i racional» a la «llum» de la prova que es va practicar en el judici.Davant aquesta decisió, la defensa va decidir acudir al TS, que ara ha tornat a confirmar la condemna ja que, segons indica l'alt tribunal, l'Audiència de Guipúscoa va analitzar «àmpliament» la declaració de la víctima, que reunia «els requisits per a erigir-se com a prova apta per a desvirtuar la presumpció d'innocència» de l'home.El Tribunal Suprem insisteix a més que en el procediment judicial ha existit «prova de càrrec bastant» contra l'inculpat.Els fets es remunten al 28 de juny de 2019, quan el processsat es va ficar al llit en el llit al costat de la víctima en un habitatge de Sant Sebastià i li va demanar que iniciessin una relació sexual, al que ella es va negar.Segons la sentència del cas, l'inculpat va agafar llavors «amb força de les mans» a la dona, li va propinar diverses bufetades, li va dir que anava a «follar-la molt dur» i, «amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals», la va violar.L'endemà d'aquest incident, la perjudicada li va manifestar el seu desig de finalitzar la relació de parella, encara que posteriorment, a final de mes, tots dos van reprendre el seu vincle sentimental, fins que el 23 d'octubre l'inculpat va iniciar una discussió al domicili, al mateix temps que li exhibia un ganivet de cuina per a obligar-la a menjar un plat de carn i li insultava amb expressions com a «falsa» i «traïdora».A continuació, l'home va abandonar l'habitatge, al qual va tornar sobre les 4:00 amb una ampolla de whisky a la mà, després va agafar el telèfon mòbil de la víctima i el va llançar al terra per a «evitar que demanés ajuda».Posteriorment, l'encausat «va calar foc amb un encenedor a l'edredó amb el qual ella es tapava», alhora que li advertia que anava a «cremar-la sencera», si bé la víctima va aconseguir apagar les flames amb una ampolla d'aigua.Unes hores després, sobre les 7:45 hores, el processat va tornar a calar foc amb un encenedor a l'edredó i als coixins, sobre les quals va abocar whisky de l'ampolla que tenia «perquè cremessin més ràpid», mentre assegurava que allí anaven a «acabar els dos» i propinava una empenta a la víctima per a impedir-li sortir del domicili, malgrat la qual cosa la dona va aconseguir «fugir del lloc».Poc després, l'acusat va ser detingut per agents de la Guàrdia Municipal, a un dels quals li va dir, durant el seu trasllat a comissaria, que tenia «moltes núvies» però que amb aquesta «zorra, filla de puta» havia de «resoldre'l abans d'entrar a la presó, en una setmana». «Ho he fet amb alcohol, he ruixat alcohol i he tirat el piti», va confessar l'home al policia.