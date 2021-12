Moren una dona de 42 anys i els seus dos fills intoxicats a Lleó

Sembla que la intoxicació va ser per monòxid de carboni procedent d'una caldera de llenya

Actualitzada 31/12/2021 a les 16:35

Una dona de 42 anys i els seus dos fills, de 4 i 9, han mort a conseqüència d'una intoxicació, pel que sembla per monòxid de carboni procedent d'una caldera de llenya, en el seu domicili de la localitat de Carbajal de la Legua, al municipi lleonès de Sariegos, molt pròxim a Lleó capital.Segons han informat aquest divendres fonts de la Subdelegació del Govern, el servei d'emergències 112 va rebre la nit de dijos sobre les 23.00 hores una trucada mitjançant la qual se sol·licitava assistència per a tres persones que es trobaven inconscients en un habitatge unifamiliar de la urbanització El Soto d'aquesta localitat de la perifèria de la capital lleonesa.L'alcalde del municipi, Roberto Aller, ha precisat que va ser el marit de la dona que ha perdut la vida i pare dels menors, que es trobava de viatge de treball, qui va demanar a un veí que s'acostés fins al seu habitatge després de portar tota la tarda tractant de contactar amb la seva família sense aconseguir-ho.En arribar a l'habitatge aquest veí va comprovar que el llum estava encés i va observar a través d'una finestra els tres cossos estesos a terra, per la qual cosa va trencar el vidre per a accedir al seu interior.Va ser aquest veí qui va alertar al 112, que va mobilitzar a la Guàrdia Civil (COS), i a Emergències Sanitàries-Sacyl, que va enviar una UVI mòbil, una ambulància de suport vital bàsic i el personal sanitari del centre de salut de Trobajo del Camino, segons fonts del Servei d'Emergències.Abans de l'arribada del personal sanitari, la filla d'aquest veí, estudiant de medicina, i una altra veïna que és infermera van tractar de reanimar les víctimes sense aconseguir-ho.Davant la possibilitat que es tractés d'una intoxicació per monòxid de carboni, també van rebre l'alerta els Bombers de Lleó i les centrals de les empreses subministradores de gas.Els organismes van indicar a la seva arribada a la casa que se suposava que es tractava d'una intoxicació l'origen de la qual podia ser una caldera de llenya en el domicili.El personal sanitari va confirmar en el lloc del succés la defunció de les tres persones afectades per la intoxicació.Encara que tot apunta al fet que la sevamort es va deure a una intoxicació, la Guàrdia Civil ha obert una recerca per a determinar el succeït. Està previst que es practiqui l'autòpsia a les tres víctimes.