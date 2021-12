Detinguda a Lleida una dona de 35 anys acusada d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar

Actualitzada 31/12/2021 a les 15:57

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut una dona de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de la capital del Segrià, acusada d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets es van produir aquest dijous cap a tres quarts de vuit del vespre a la plaça Josep Solans, quan els agents van ser alertats d'una baralla entre dues persones. A l'arribada dels efectius policials, un testimoni tenia retinguda l'arrestada que, presumptament, havia apunyalat un home al pit amb una arma blanca. La víctima, que ja no hi era al lloc dels fets, va ser localitzada poc després en un carrer proper i va manifestar que no era el primer cop que havia estat agredit per ella. Finalment, es va traslladar en ambulància a l'hospital per curar la ferida.