Els cinc ferits han estat traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona

Actualitzada 29/12/2021 a les 20:16

Una dona ha mort, dues persones més han resultat ferides greus i tres més han sofert lesions de gravetat menor en un xoc frontal entre dos turismes que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a l'Armentera (Alt Empordà). El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident cap a tres quarts de quatre. Els fets han tingut lloc al quilòmetre 1 de la carretera GIV-6303. Les causes del xoc frontal s'investiguen. En un dels vehicles hi viatjaven cinc persones, la víctima mortal, passatgera central del darrere, un dels ferits greus i els tres ferits lleus. A l'altre automòbil només hi havia el conductor, ferit greu. Els cinc ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona.