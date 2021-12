Un bus urbà xoca contra la terrassa d'un bar a Berga

No s'han hagut de lamentar ferits però sí danys materials

Actualitzada 30/12/2021 a les 18:43

Un autobús urbà ha xocat contra la terrassa d'un bar en un passeig cèntric de la localitat de Berga (Barcelona) i, encara que no ha causat ferits, ha deixat inutilitzada l'estructura de fusta on estaven col·locades les taules en l'exterior de l'establiment.Segons ha explicat a Efe la propietària del bar afectat, l'autobús estava en una parada de la seva línia situada en la vorera oposada del passeig de la Pau, on ha ocorregut el succés, que té una certa inclinació, i per causes que es desconeixen ha començat a moure's pendent a baix en un moment en què el conductor no es trobava a l'interior.En el moment de l'accident, una taula de la terrassa afectada estava ocupada per clients, però han pogut aixecar-se abans que arribés l'autobús que, en el seu recorregut fins a xocar amb l'estructura de fusta, ha atropellat diversos turismes que estaven estacionats al carrer.Dotacions de la policia municipal, bombers i Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc per a gestionar l'accident i retirar l'autobús.