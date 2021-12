Sis detinguts en l'operatiu de Mossos i Guàrdia Urbana contra dos narcolocals del Poble-sec de Barcelona

El local sobre el que va informar l'Ajuntament aquesta setmana es va ocupar l'abril d'aquest any. El Consistori havia pogut acreditar, a través de Guàrdia Urbana i Mossos, que s'hi venia droga. La propietat havia denunciat l'ocupació però la justícia va descartar a l'agost el desallotjament. Tot i això, es mantenia oberta una causa per un delicte de salut pública.Durant l'operatiu policial d'aquest dijous, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir després que una de les persones de l'interior del local hagi amenaçat els veïns reunits al carrer i un periodista que estava gravant-hi un directe per a la televisió.Desenes de veïns s'han congregat davant del narcolocal per celebrar amb aplaudiments, càntics, ampolles de cava i petards la clausura del local, que creuen que posarà punt final a mesos de baralles i delinqüència al barri.L'Adrià Tarrio, veí del carrer de Piquer, assegura que «cada dia hi ha baralles» i que la seva mare ha hagut de trucar a la policia diverses vegades per poder sortir a comprar. «Ara podem estar tranquils i ja no tenim tanta por», ha expressat a l'ACN, convençut que els veïns seguirant «fent pinya» per acabar de «treure tots els delinqüents del barri».