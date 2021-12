Desmantellada una «rave» que s'anava a celebrar la nit de cap d'any en un paratge protegit a Lleida

Els Mossos i els Agents rurals han detectat els preparatius i han identificat a vuit persones

Actualitzada 29/12/2021 a les 20:17

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han desmantellat els preparatius d'una «rave» per a celebrar la Nit de cap d'any en un paratge natural protegit situat en l'estany d'Ivars, a Vila-sana (Lleida), i ha identificat a vuit persones vinculades a la festa il·legal.Segons han informat els Mossos d'Esquadra, a primera hora d'aquest matí s'ha rebut l'avís d'un testimoni que havia escoltat música procedent d'una festa a l'entorn de l'estany d'Ivars.Dues patrulles de la policia catalana i del cos d'Agents Rurals s'han desplaçat al lloc indicat, on han localitzat a un grup de persones que havien arribat en una furgoneta i acabaven de posar en marxa un equip de música, amb altaveus, taula de so i mescles i un ordinador.El responsable dels equips ha estat denunciat davant els Serveis Territorials de Jocs i Espectacles de la Generalitat per organitzar una festa il·legal.Els agents, a més, han decomissat els equips de música per a assegurar-se que la «rave» no es reprèn.