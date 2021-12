Els cossos trobats en el bar de Parla presentaven ganivetades i traumatismes

La Policia descarta l'explosió com la causa de les dues morts i les investiga com a morts violentes

Actualitzada 29/12/2021 a les 18:36

Un dels cadàvers trobats aquest dimarts en un bar de la localitat madrilenya de Parla presentava diverses ferides per arma blanca, mentre que l'altre tenia traumatismes al cap, segons han assenyalat a EFE fonts pròximes a la recerca.La Policia Nacional investiga aquest succés com una mort violenta i, encara que al principi es va pensar que s'havia produït una explosió a la cuina, ja s'ha rebutjat aquesta hipòtesi.Sí que es va produir un petit incendi a la cuina de la fregiduria La Espuela, situada al número 21 del carrer Guadalajara, que va ser l'origen de l'olor a cremat que va percebre l'home que va donar l'avís al 091.Dins del local, els agents van trobar dos cadàvers, el de l'amo del negoci, un espanyol de 62 anys, i el d'un conegut. Hi havia també restes de sang i cristalls al terra del local, expliquen les fonts.Un dels cossos es trobava després de la barra, entre la porta del bany i la cuina, i l'altre estès a terra davant del taulell. Portaven diverses hores morts.Aquest dimecres els forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) estaven realitzant l'autòpsia a tots dos, el que determinarà la causa de la mort.Ara els investigadors d'Homicidis tracten d'averigurar si el crim va ser realitzat per una o diverses terceres persones o què va ocórrer entre tots dos individus a l'interior del local.Aquest dimarts van estar al lloc, fins a ben entrada la matinada, agents de la Policia Científica i de la Policia Judicial de la Comissaria de Parla recaptant proves del succés.Un treballador d'un bar pròxim va ser el que va trobar els cossos passades les tres de la tarda, ja que en passar per la porta d'aquest establiment va percebre una intensa olor de pólvora, segons el seu testimoniatge.En acostar-se a la porta del local va veure en el seu interior dues persones esteses a terra, amb nombrosos vidres escampats i restes de sang, per la qual cosa va trucar al 091 pensant que s'havia produït una explosió, cosa que està descartada pels investigadors, que van demanar la col·laboració dels Bombers de la Comunitat de Madrid.