Detingut per calar foc a una indigent a Alguazas (Múrcia)

Segons la Guàrdia Civil, els motius podrien ser desavinences entre el detingut i la víctima, tots dos suposadament vinculats al consum de drogues

Actualitzada 29/12/2021 a les 20:14

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 35 anys per calar foc a una indigent quan dormia en una porteria d'un edifici de la localitat murciana d'Alguazas, causant-li cremades a l'abdomen, cames i mans, la qual cosa va fer necessari el seu ingrés a l'hospital.Segons han informat fonts d'aquest cos aquest dimecres, la recerca es va iniciar el passat 6 de desembre, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement dels fets, provocats, pel que sembla, per desavinences entre l'ara detingut i la víctima, tots dos suposadament vinculats al consum de substàncies estupefaents.La dona, que pernoctava habitualment en la porteria d'un edifici de la citada localitat, es trobava ficada al llit en el seu sac de dormir quan es va iniciar la discussió amb l'agressor, qui, presumptament, la va resoldre calant-li foc amb un encenedor i fugint del lloc, han explicat les fonts, que han assenyalat que ella va poder escapolir-se, encara que va haver de ser evacuada a l'hospital on va ingressar amb cremades en l'abdomen, cames i mans.Des d'aquest moment, la Benemèrita va recaptar informació per a identificar al sospitós, un jove, d'origen marroquí assentat en la localitat murciana d'Alguazas amb un inflat historial de delictes, i el va localitzar a Ceutí, un municipi pròxim, on s'amagava des de l'ocorregut i havia canviat el seu aspecte físic per a evitar ser reconegut.El detingut i les diligències instruïdes han estat posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 6 de Molina de Segura (Múrcia).