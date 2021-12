Llença els seus dos fills des d'un quinzé pis a petició de la seva nova parella

Un tribunal xinès condemna a pena de mort un home i la seva parella per matar una nena de dos anys i un nen d'un any

Un tribunal de la ciutat central xinesa de Chongqing va condemnar a mort un home per matar, llençant-los des d'un quinzè pis, els seus dos fills en col·laboració amb la seva nova parella, qui també ha rebut la pena màxima, informa avui la premsa local.El tribunal va assegurar que el doble homicidi intencional, dut a terme el 2 de novembre de 2020, va ser «extremadament cruel» i va traspassar «totes les línies de la llei i la moral», indica el portal de notícies Sohu.Els dos germans, una nena de dos anys i un nen d'un any, van morir després de caure des d'una gran altura en el que va semblar en els primers moments un accident.No obstant això, la Policia va determinar en la recerca que els nens van ser llençats premeditadament i que el principal sospitós era el pare, Zhang Bo.Zhang va començar una relació amb la segona acusada, Ye Chengduan, a l'abril de 2019, poc després de divorciar-se de la mare de les víctimes.Ye va pressionar a Zhang per a desfer-se dels nens perquè ni ella ni la seva família podien acceptar una relació amb un home que ja tenia descendència, relaten els mitjans locals.Segons la mare dels nens, en el judici Zhang va assegurar que, en el moment dels fets, mantenia una videotrucada amb Ye, qui, fent-se talls als canells, amenaçava amb suïcidar-se si ell no posava fi a la vida dels seus fills, després de la qual cosa el condemnat els va llançar per la finestra del seu apartament.El tribunal considera que l'assassinat és fruit d'una conspiració entre Zhang i Ye.Les autoritats xineses no faciliten dades oficials sobre el nombre de condemnats a mort, però en el seu informe relatiu a la pena capital de 2020, l'organització defensora dels drets humans Amnistia Internacional va apuntar que «es creu que es van dur a terme milers d'execucions» al país asiàtic.