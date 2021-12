De moment, es desconeixen les causes de l'explosió

La Policia ha trobat dues persones mortes en un bar que estava tancat al públic en la localitat madrilenya de Parla, pel que sembla a conseqüència d'una explosió a la cuina de l'establiment, si bé encara no s'ha determinat les causes del succés.Es tracta d'una fregidoria del carrer Guadalajara, on s'ha produït una explosió, que ha deixat dos morts, nombrosos cristalls escampats per terra i una intensa olor a cremat.Fins al lloc s'han desplaçat agents de la Policia Nacional, que han trobat els cadàvers dins de la fregidoria La Espuela, tancada en aquest moment al públic, segons han requerit fonts policials.