L'auge d'atacs amb bomba contra caixers automàtics inquieta a Suïssa

Actualitzada 27/12/2021 a les 17:45

Suïssa ha sofert aquest any 24 atacs amb explosius als seus caixers automàtics, amb els quals els atracadors intenten accedir als diners guardats en el seu interior, cosa que està causant inquietud al país i un augment de les mesures de seguretat en els distribuïdors, va assenyalar la televisió nacional RTS.Només la setmana passada va haver-hi dos atacs d'aquest tipus a l'estació central de Llucana, que va haver d'interrompre els seus serveis durant quatre hores, i als afores de Zuric, va destacar la cadena suïssa.Els autors d'aquests robatoris solen actuar de nit, utilitzen dinamita per a fer explotar la caixa interior del caixer i en algunes d'aquestes accions han aconseguit botins de fins a 100.000 euros.Per a fer front a aquesta onada de robatoris, que ara com ara no semblen haver causat danys personals, alguns caixers a la frontera amb França (una de les zones on més robatoris d'aquest tipus s'han denunciat) han instal·lat sistemes de seguretat que davant comportaments sospitosos despleguen una porta d'acer blindada.