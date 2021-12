Dos anys i mig de presó per una coneguda tarotista i dues persones més per estafar una clienta

Així, van aconseguir primer el pagament de 4.400 euros, més tard li van demanar 10.000 més per obtenir l'ajuda del 'Pare Giorgio'. Dos dies més tard, els acusats informen la dona que aquest home havia patit un accident i li demanen 17.000 euros més, que la dona accedeix a pagar. Més tard també accedeix a pagar 10.000 euros més però quan li demanen 3.000 més en una posterior visita, els informa que no disposa de més efectiu.La dona va demanar regularment les factures de tot el que havia pagat però no li van entregar. En un moment donat, va acudir a la consulta amb una gravadora a la bossa perquè ja era conscient que l'estaven estafant però dos dels acusats se'n van adonar i li van sostreure.La víctima de l'estafa es trobava en un moment de gran fragilitat i vulnerabilitat emocional com a conseqüència d'una síndrome ansiós-depressiva amb estrès emocional que arrossegava des de feia anys. Tenia concedida la jubilació per incapacitat permanent amb grau d'invalidesa absoluta.La tarotista havia declarat que no coneixia la víctima i que mai li havia tirat les cartes. En la seva declaració va assegurar que el dia dels fets es trobava en una notaria i la defensa va aportar un testimoni que així ho assegurava. La sala però no veu acreditada la presència de la tarotista a la notaria o, en tot cas, que això asseguri que no pogués estar també aquell dia a la consulta i tirar les cartes a la víctima. Afegeix el tribunal que no té dubtes sobre la declaració de la víctima i que la participació de Vilallonga és «clara i evident».Tot i això, descarta que les tres persones formessin part d'un grup criminal ja que no s'ha provat que la unió dels acusats per a la comissió concertada d'aquest tipus de delictes.