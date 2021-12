Detingut el porter d'una discoteca de Valladolid per violar a una noia de 21 anys

El detingut ja havia estat a la presó per un delicte d'agressió sexual

Actualitzada 27/12/2021 a les 14:46

Antecedents per fets similars

Agents de la Policia Nacional de Valladolid han detingut a un home de 23 anys, D.M.M., per agredir sexualment a una jove de 21 anys, segons informen fonts de la investigació.Ha estat el vigilant de la zona de l'aulari de la universitat el que ha avisat als agents que s'havia trobat, al voltant de les 06.50 hores, a una jove nua als jardins pròxims a aquesta instal·lació.Una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional que es trobava per la zona ha acudit i allí la jove ha relatat que havia estat agredida sexualment pel porter d'un local on havia estat prèviament.Amb la descripció, una altra patrulla ha identificat l'home que es trobava en les proximitats i, encara que ha sortit corrents, se l'ha detingut en un carrer pròxim al pàrquing de la universitat.El jove de 23 anys va ser lliurat a la Comissaria Provincial de Delícies i passarà a disposició judicial. La víctima va ser traslladada a l'hospital Clínic Universitari on se li ha fet un examen mèdic.Segons fonts de la investigació, D.M.M., de 23 anys, ja havia estat a la presó per un delicte d'agressió sexual fa temps i, a finals del passat mes de novembre, ho havia intentat amb una altra dona seguint el mateix modus operandi, si bé aquesta vegada la víctima va aconseguir escapolir-se en l'últim moment.Per aquest presumpte delicte se li havien aplicat mesures cautelars a l'espera de judici, han relatat les mateixes fonts.