La Policia Nacional deté un home per oferir diners a una menor a canvi de que es despullés i es deixés tocar en una localitat valenciana

Al presumpte autor se li imputen delictes relatius a la prostitució, explotació sexual i corrupció de menors

Actualitzada 26/12/2021 a les 13:15

Un home de 55 anys ha estat detingut com a autor de delictes relatius a la prostitució, explotació sexual i corrupció de menors després de, presumptament, contactar a una menor de manera casual i oferir-li diners a canvi que es despullés en un parc i es deixés tocar per altres persones.La Policia Nacional va iniciar les recerques en tenir coneixement que una jove de 15 anys hauria estat abordada al carrer per un home que, després de preguntar-li quina edat tenia, li hauria oferit 100 euros a canvi de pràctiques sexuals.Pel que sembla, el detingut en una localitat valenciana hauria seguit a la menor fins al seu domicili, esperant-la en les proximitats d'aquest.Quan la víctima va sortir en companyia de la seva germana, també menor, el sospitós la va abordar insistint-li i arribant a demanar-li el seu número de telèfon, que la jove va facilitar després de nombroses negatives a conseqüència de la situació de nervis i de temor en la qual es trobava.Després del succeït, i en rebre l'endemà una trucada de l'home, l'adolescent li va explicar a la seva mare l'ocorregut, presentant-se ambdues en dependències policials per a posar els fets en coneixement dels agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM).Aquest mateix dia l'home va tornar a contactar amb la menor per a quedar amb ella, per la qual cosa els agents van establir un dispositiu que va culminar amb la detenció «in fraganti» del sospitós en el moment en el qual va abordar a la menor amb la qual prèviament havia quedat a través de missatgeria instantània.El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.