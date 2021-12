La Guàrdia Civil deté un home que va matar a un altre d'una punyalada a Huelva

Una discussió de matinada en un pub va acabar amb un mort per ferida d'arma blanca

Actualitzada 26/12/2021 a les 18:16

La Guàrdia Civil ha detingut a un home com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un altre de 30 anys durant la matinada d'aaquest dissabte en el transcurs d'una batussa registrada en el municipi d'Almonte, a Huelva.Segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil, la detenció s'ha produït durant les últimes hores i el detingut es troba en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial.Els fets van tenir lloc la matinada d'ahir quan, per causes desconegudes, es va produir una discussió entre dos individus, un dels quals va ser atacat amb la citada arma, que li va provocar la mort.Entre tots dos es va iniciar una baralla en un pub per motius desconeguts que va acabar ja al carrer, concretament al «Camino de los Llanos», una senda de sorra que uneix els 15 quilòmetres de distància que separen Almonte del seu llogaret de El Rocío.El 112 va rebre la trucada a dos quarts de sis, indicant que hi havia una persona ferida per arma blanca en aquest lloc, on es va dirigir un dispositiu policial i de sanitaris, que van certificar la mort de l'agredit.