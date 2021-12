Els acusats es van oferir a acompanyar a la víctima en cotxe i un cop dins del vehicle el van llençar mentre circulaven a gran velocitat i el van intentar atropellar

La Policia Nacional ha detingut a Oriola (Alacant) a dos joves de 21 anys per presumpta temptativa d'homicidi i robatori amb violència després d'intentar matar a un home, atropellant-lo després de llançar-lo a gran velocitat del cotxe, i robar-li les seves pertinences.La víctima va haver de ser ingressada a l'hospital degut a les lesions patides, amb ferides greus en totes dues cames, segons un comunicat del Cos Nacional de Policia.Segons les mateixes fonts, la víctima i els detinguts es van conèixer en un club de la localitat de Cox i els presumptes agressors es van oferir a portar-lo fins al seu domicili en una localitat pròxima.A la meitat del trajecte, quan es trobaven allunyats de la població, van llançar a la víctima fora del vehicle quan circulaven a gran velocitat.Aquest home va ser trobat en la carretera per agents de la Policia Local després de rebre l'avís d'un usuari de la via que va alertar sobre la presència d'una persona tombada sobre la calçada.A l'arribada dels agents, la víctima es trobava conscient i va ser portada en ambulància fins a l'Hospital Vega Baja d'Oriola, on va ingressar amb ferides de gravetat en totes dues cames. Va ser donada d'alta en pocs dies.A més de causar-li greus lesions, a l'home li van sostreure el telèfon mòbil i la targeta de crèdit.Quan es va trobar recuperat va acudir a la Comissaria de Policia Nacional d'Oriola per a denunciar el succeït en companyia d'un intèrpret que facilités la comunicació, revelant que, després de llançar-lo del vehicle, el van atropellar quan estava a la calçada.La recerca de l'ocorregut va portar als agents de la Brigada Local de Policia Judicial d'Oriola fins als presumptes responsables, que van ser detinguts: dos homes de 21 anys i nacionalitat espanyola i marroquina, que van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la mateixa localitat, que va decretar el seu ingrés a la presó.