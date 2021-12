Mor un home d'un cop de martell al cap a Gran Canària

L'agressor es va entregar a la Guàrdia Civil poques hores després de l'atac

Un home de 48 anys va morir el vespre d'aquest divendres a la localitat grancanaria de Vecindario després de ser agredit amb un martell al cap en ple carrer, ha informat aquest dissabte el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat del Govern de Canàries en un comunicat.El personal sanitari del Servei d'Urgències Canari, a la seva arribada al lloc del succés, al carrer Tejina, va constatar que l'afectat es trobava en parada cardiorespiratòria pel que li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit i van confirmar la seva defunció.Poques hores després de l'atac, el presumpte assassí va ser detingut per la Guàrdia Civil, en entregar-se. Era cap a les deu, a les dependències de l'institut armat.Segons ha informat aquest dissabte la Guàrdia Civil en un comunicat, el presumpte homicidi va ser precedit per una discussió que va acabar amb l'agressor, de 36 anys, colpejant amb un martell al cap a la víctima.A més, testimonis en la zona van oferir dades de la possible identitat de l'autor, al qual se li imputa un delicte d'homicidi.La Guàrdia Civil continua amb la instrucció del cas i informa que el detingut serà posat a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia de Sant Bartolomé de Tirajana.